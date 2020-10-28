Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Главы МИД РФ и Франции выразили серьезную озабоченность ситуацией в Карабахе

Николай Курашкин
20:15 28.10.2020
Главы министерств обсудили возможность визита главы Министерства внутренних дел Франции в Россию.
Главы МИД РФ и Франции выразили серьезную озабоченность ситуацией в Карабахе
© Фото: Adrien Vautier, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российский и французский министры иностранных дел Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с непрекращающимися обстрелами в Нагорном Карабахе.

Стороны выразили обоюдную глубокую озабоченность сложившейся на данной территории обстановкой и угрозой для жизней местных жителей из-за боевых действий, которые к настоящему моменту до сих пор не удалось прервать, несмотря на усилия других стран.

Лавров и Ле Дриан также коснулись темы взаимодействия России и Франции и обсудили возможность визита главы Министерства внутренних дел Франции в РФ.

«Акцент был сделан на необходимости развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Цель данной инициативы - обсуждение вопросов, в том числе связанных с противодействием терроризму и экстремистской идеологии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:38 В стране и мире
В Минздраве прокомментировали «запрет» на публичные высказывания о COVID-19 для врачей
17:04 Армия
Видео
Из госпиталя МО в Абхазии выписали первых пациентов
16:45 В стране и мире
Требование о переводе части сотрудников на удаленку продлили в Москве
14:29 В стране и мире
В России предложили ввести штрафы за жестокое обращение с животными
14:00 Армия
ВКС России успешно выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Популярное
Популярное
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Видео
Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
«Треугольный НЛО» сняли на видео в США
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.