Главы МИД РФ и Франции выразили серьезную озабоченность ситуацией в Карабахе

Российский и французский министры иностранных дел Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с непрекращающимися обстрелами в Нагорном Карабахе.

Стороны выразили обоюдную глубокую озабоченность сложившейся на данной территории обстановкой и угрозой для жизней местных жителей из-за боевых действий, которые к настоящему моменту до сих пор не удалось прервать, несмотря на усилия других стран.

Лавров и Ле Дриан также коснулись темы взаимодействия России и Франции и обсудили возможность визита главы Министерства внутренних дел Франции в РФ.

«Акцент был сделан на необходимости развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Цель данной инициативы - обсуждение вопросов, в том числе связанных с противодействием терроризму и экстремистской идеологии.