Фотоловушка «поймала» выпущенных леопардов в Кавказском заповеднике

Группа ученых полевого мониторинга переднеазиатских леопардов, выпущенных в августе на территорию Кавказского заповедника, получили данные о молодом хищнике по кличке Кодор, связь с которым была потеряна из-за сложностей с ошейником. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Кавказского отделения WWF России.

«Самой радостной новостью для нас было увидеть кадры леопарда по имени Кодор», - сообщил Алим Пхитиков, старший научный сотрудник ИЭГТ РАН, участник группы полевого мониторинга леопардов.

Ранее сообщалось, что на территории Кавказского биосферного заповедника состоялся выпуск двух переднеазиатских леопардов – самца Кодора и самки Лабы. Мероприятие приурочено к 175-летию Русского географического общества.