Фотоловушка «поймала» выпущенных леопардов в Кавказском заповеднике
Буквально спустя 10 дней после выпуска, ошейник самца Кодора, выпущенного в заповеднике, перестал работать.
© Фото: kavkazzapoved.ru
Группа ученых полевого мониторинга переднеазиатских леопардов, выпущенных в августе на территорию Кавказского заповедника, получили данные о молодом хищнике по кличке Кодор, связь с которым была потеряна из-за сложностей с ошейником. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Кавказского отделения WWF России.
«Самой радостной новостью для нас было увидеть кадры леопарда по имени Кодор», - сообщил Алим Пхитиков, старший научный сотрудник ИЭГТ РАН, участник группы полевого мониторинга леопардов.
Ранее сообщалось, что на территории Кавказского биосферного заповедника состоялся выпуск двух переднеазиатских леопардов – самца Кодора и самки Лабы. Мероприятие приурочено к 175-летию Русского географического общества.