Планетарная «приватизация»: как США пытаются завладеть ресурсами Луны

Луну американцы собираются осваивать без РФ, открыто заявляя о притязаниях на ее ресурсы. Москва считает их необоснованными и планирует обратиться в ООН.

Заявления NASA о том, что они сделали грандиозное открытие и все же нашли воду на солнечной стороне Луны, в США пытаются представить едва ли не как главное научное событие: даже называют точный адрес - кратер Клавиус, южное полушарие спутника Земли.

«С научной точки зрения это интересно, поскольку никто не ожидал обнаружить там воду. Мы не предполагали, что вода существует на освещенной поверхности Луны. Это довольно интересный научный вопрос, как она туда попала и как там осталась», - отметил директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Пол Герц.

Такого открытия действительно уже и не ожидали. И лишь потому, что присутствие воды в лунном грунте наши ученые обнаружили еще в 2009 году, и, что самое интересное, не без помощи американцев. Воду на Луне нашел российский прибор, созданный вместе с США и установленный на американском спутнике. Традиционно считалось, что частицы воды на Луне существуют лишь на ее темной стороне.

«Эту воду, в разных ее формах, видели многие космические аппараты. В частности, индийский космический аппарат. Видели ее и в данных по радарам, видел российский прибор на американском космическом аппарате. Другое дело, что воды достаточно мало и ее никто не видел на поверхности Луны. Никто не выкопал яму», - заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

В то, что США сейчас нужны собственные громкие победы в освоении Луны, вполне укладывается позиция американского лидера Дональда Трампа. Еще в апреле этого года своим указом он фактически отказался считать Луну достоянием всего человечества и разрешил американским компаниям коммерческое исследование спутника Земли и использование находящихся там ресурсов. Уже в середине октября США и еще семь стран, в числе которых Великобритания, Австралия, Канада, Япония, подписали договор, которым разрешили друг другу добывать на Луне полезные ископаемые.

«Мы считаем, что это как с мировым океаном - вы можете добывать океанские ресурсы. Но это не значит, что вы владеете океаном. Вам должно быть позволено добывать ресурсы на Луне: вы владеете ресурсами, но не владеете Луной», - отметил глава NASA Джеймс Брайденстайн.

NASA уже приступило к реализации программы «Артемида», согласно которой в 2024 году на Луне планируют высадить астронавтов. Но действительно полезных ископаемых, утверждают ученые, на Луне найдено не было. По крайней мере, пока. А вода может использоваться для обеспечения жизнедеятельности предстоящих миссий.

«Вода может являться источником для дыхания, водород можно использовать в качестве горючего для ракетных двигателей», - отметил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.

Впрочем, ученые утверждают, что на Луне присутствует в огромных количествах изотоп Гелий-3, который на Земле труднодоступен. Его количество на спутнике, теоретически, может на столетия решить энергетические проблемы любого, самого крупного государства. Стремление США возглавить лунные процессы показывает очевидный коммерческий интерес. Поэтому, конкуренты американцам там не нужны.

«Вы вкладываете в серьезную задачу большие средства, но со временем промышленность ваша начнет опережать промышленность других стран», - сказал вице-президент РАН, ученый-астрофизик Юрий Балега.

Уже в следующем году Россия планирует возобновить свою лунную программу. К южному полюсу Луны отправится посадочный аппарат «Луна-25», который проведет собственные, дополнительные исследования присутствия на спутнике воды и других ресурсов.