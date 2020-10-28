Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о введении «ограниченного карантина» во всей Германии. По ее словам, новые меры вводятся со 2 ноября минимум до конца месяца.

Канцлер отметила, что рестораны, кафе и бары будут работать только навынос. Фитнес-клубы, бассейны, театры и кинотеатры прекратят работу полностью. Тем не менее, работу продолжат детские сады, школы, парикмахерские и магазины.

Вне дома разрешат встречаться представителям максимум двух домохозяйств - не более десяти человек. Ночевать в отелях и гостиницах позволят только при острой необходимости.

«Это будет ограниченное напряжение сил, которое мы продлим до конца ноября», - приводит РИА Новости слова Меркель.

Канцлер добавила, что предприятиям страны, в которых задействованы менее 50 человек, будет компенсировано до 75 процентов выпавшего из-за ограничений дохода.