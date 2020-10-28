США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты для «сдерживания» РФ

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен, выступая в Гудзоновском институте, заявил, что при необходимости Соединенные Штаты готовы разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для «сдерживания» России.

«Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для "сдерживания" России», - приводит слова О`Брайена РИА Новости.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова не развертывать на европейской части страны ракеты 9М729, если страны НАТО будут делать встречные шаги.

Напомним, в начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ред.). Он утратил свою силу 2 августа 2019 года. Уже в декабре того же года США испытали ракету, которая подпадала под ДРСМД.