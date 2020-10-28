Около 80% торговых центров и кинотеатров нарушили антиковирусные меры

Роспотребнадзор организовал проверку столичных торговых центров, кинотеатров, театров и фитнес-центров на соблюдение профилактических мер по коронавирусу. В результате было выявлено порядка 80% нарушений.

Об этом сообщили в среду на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Основанием для проведения проверок явились нарушения, которые были установлены в ходе мониторинговых обследований управления, а также информация, поступившая из департамента торговли и услуг города Москвы, Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости, других органов исполнительной власти города Москвы и от граждан», - говорится в сообщение.

Уточняется, что всего было проведено более 1,6 тысяч проверок театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли, спортивных объектов, где замкнутое пространство и массовое сосредоточение людей. При этом было установлены нарушения в 79% случаев.



Также известно, что с начала мая текущего года столичным управлением усилен контроль соблюдения противоэпидемических мер.

По результатам всех мероприятий и проверок общая сумма наложенных штрафов составила около 29 млн рублей. Выданы предписания об устранении нарушений и установлен контроль за их исполнением.

Ранее Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки продуктов на наличие коронавируса.