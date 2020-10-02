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Трамп и первая леди США заразились коронавирусом

Светлана Головина
08:19 02.10.2020
Незадолго до этого стало известно, что положительный анализ на COVID-19 был получен у советницы президента Хоуп Хикс.
Трамп и первая леди США заразились коронавирусом
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Мелании положительный тест на коронавирус..

«Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!», - написал американский лидер на своей странице в Twitter-аккаунте.

Незадолго до этого стало известно, что положительный анализ на COVID-19 был получен у советницы Трампа Хоуп Хикс.
 
По словам президента США, вместе с супругой они перешли на временную изоляцию до получения своих результатов.
 
По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло 33 969 058 человек, из которых 23 637 164 выздоровели.

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