В Минздраве прокомментировали «запрет» на публичные высказывания о COVID-19 для врачей

Минздрав РФ обратился к руководству подведомственных организаций и главным внештатным специалистам с просьбой о координации их активности по информированию людей о COVID-19. Как отметил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, Минздрав всегда стремится доносить до граждан максимально достоверную информацию.

«Именно поэтому мы обратились к руководителям наших организаций и уважаемым главным внештатным специалистам с просьбой координировать с министерством свою активность по информированию граждан о мерах по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции», - приводятся на сайте ведомства слова Кузнецова.

Отмечается, что направленные рекомендации не влияют на возможность врачей давать комментарии по своей работе, а министерство приветствует открытость системы здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минздрав якобы запретил медицинским специалистам публично высказываться о коронавирусе.