TikTok ограничит публикации с заявлениями о преждевременной победе на выборах в США

В США популярное приложение TikTok будет ограничивать публикации с преждевременными заявлениями о победе на выборах в США, сделанными до того, как эти данные подтвердит агентство Associated Press. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте приложения.

«В качестве мер предосторожности, если утверждения не могут быть проверены или проверка фактов не дает результатов, мы ограничим распространение этого контента», - отмечается в сообщении.

Кроме того, приложение будет информировать граждан о ложных утверждениях, связанных с голосованием, преждевременных заявлениях о победе и попытках отговорить людей от голосования.

Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

Отметим, что действующий глава США Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах президента страны. Трансляция велась на YouTube-канале предвыборного штаба Трампа.