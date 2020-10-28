Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Выбросившая дочерей из окна женщина заключена под стражу в Саратове

Кирилл Васин
18:12 28.10.2020
По данным следствия, 17 октября 2020 года женщина с целью причинения смерти двум малолетним дочерям, выбросила их из окна своей квартиры.
Выбросившая дочерей из окна женщина заключена под стражу в Саратове
© Фото: СК РФ

Рассмотрев предоставленные следствием материалы, суд заключил под стражу на два месяца подозреваемую в покушении на жизнь своих дочерей женщину в Саратове.

По данным следствия, 17 октября 2020 года женщина с целью причинения смерти двум малолетним дочерям, выбросила их из окна своей квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома в Саратове. Дети были госпитализированы в лечебное учреждение, старшую девочку уже выписали, младшая пока находится на стационарном лечении.

Следователи продолжают работу по данному делу, устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят мероприятия по закреплению доказательств, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Саратовской области Надежда Волошина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:04 Армия
Из госпиталя МО в Абхазии выписали первых пациентов
16:45 В стране и мире
Требование о переводе части сотрудников на удаленку продлили в Москве
14:29 В стране и мире
В России предложили ввести штрафы за жестокое обращение с животными
14:00 Армия
ВКС России успешно выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
11:02 В стране и мире
Видео
Мурашко: по жалобам омских медиков будет проведена тщательная проверка
Популярное
Популярное
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Видео
Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
«Треугольный НЛО» сняли на видео в США
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.