Ученые нашли внеземную жизнь в упавшем метеорите

Внутри метеорита геологи обнаружили запасы органики, которые смогли пережить полет на Землю через его атмосферу. Космическое тело упало 16 января 2018 года. За его движением следил специальный радар NASA.

«Нас часто спрашивают, есть ли в метеоритах следы жизни. Часто они там действительно встречаются, только эта жизнь всегда земного происхождения. Как только фрагмент небесного тела падает на Землю, его сразу же заселяют бактерии или лишайники», - приводит Daily Mail слова автора исследования, доцента Чикагского университета (США) Филиппа Хека.

Также ученый добавил, что метеорит обнаружили достаточно быстро и он не успел сильно загрязниться.

Ранее команда ученых из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) провела большую научную работу по панспермии - гипотезе о том, что зарождение жизни на Земле предположительно произошло в результате занесения ее из космического пространства. Об этом рассказал «Звезде» непосредственный участник исследований, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук Алексей Розанов.