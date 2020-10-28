Пустой Лазурный Берег и безлюдные улицы: как прошло открытие Каннского кинофестиваля

Во Франции открылся Каннский фестиваль, но в этом году он проходит в сокращенном формате.

Канны COVID-19 изменил так, что теперь курорт узнать можно с трудом: даже несмотря на то, что красную ковровую дорожку раскатали, ступить по ней «звезды» не рискнули, и, как следствие, Лазурный Берег пуст: рестораны и кафе практически безлюдны, продавцы сувениров на набережных стоят без дела.

Участники кинофестиваля тем не менее сидят в залах, но фильмов в этом году мало: для основного конкурса отобрали четыре, но награждений не будет. Приметы этого года - маски и рассадка через два человека.

В течение трех дней в Каннах представят четыре полнометражных картины, также пройдет конкурс короткометражных фильмов. На открытии фестиваля показали фильм французского режиссера Эмманюэля Курколя «Триумф», также будет представлена работа Наоми Кавасе «Настоящие матери», картина Деи Кулумбегашвили «Начало» и фильм Брюно Подалидеса «Два Альфреда», передает ТАСС.