Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пустой Лазурный Берег и безлюдные улицы: как прошло открытие Каннского кинофестиваля

Кирилл Васин
17:46 28.10.2020
Приметы этого года - маски и рассадка через два человека.
Пустой Лазурный Берег и безлюдные улицы: как прошло открытие Каннского кинофестиваля
© Фото: Serge Arnal, Keystone Press Agency, Globallookpress

Во Франции открылся Каннский фестиваль, но в этом году он проходит в сокращенном формате.

Канны COVID-19 изменил так, что теперь курорт узнать можно с трудом: даже несмотря на то, что красную ковровую дорожку раскатали, ступить по ней «звезды» не рискнули, и, как следствие, Лазурный Берег пуст: рестораны и кафе практически безлюдны, продавцы сувениров на набережных стоят без дела.

Участники кинофестиваля тем не менее сидят в залах, но фильмов в этом году мало: для основного конкурса отобрали четыре, но награждений не будет. Приметы этого года - маски и рассадка через два человека.

В течение трех дней в Каннах представят четыре полнометражных картины, также пройдет конкурс короткометражных фильмов. На открытии фестиваля показали фильм французского режиссера Эмманюэля Курколя «Триумф», также будет представлена работа Наоми Кавасе «Настоящие матери», картина Деи Кулумбегашвили «Начало» и фильм Брюно Подалидеса «Два Альфреда», передает ТАСС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:04 Армия
Из госпиталя МО в Абхазии выписали первых пациентов
16:45 В стране и мире
Требование о переводе части сотрудников на удаленку продлили в Москве
14:29 В стране и мире
В России предложили ввести штрафы за жестокое обращение с животными
14:00 Армия
ВКС России успешно выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
11:02 В стране и мире
Видео
Мурашко: по жалобам омских медиков будет проведена тщательная проверка
Популярное
Популярное
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Видео
Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
«Треугольный НЛО» сняли на видео в США
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.