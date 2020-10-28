Австралийские ученые обнаружили полукилометровый риф

На полуострове Кейп-Йорк, который расположен в дальнем Северном морском парке Большой Барьерный риф, ученые во время 3D-кадрирования обнаружили 500-метровый риф. Открытие было сделано Центром по изучению коралловых рифов в Университете Джеймса Кука.

«Это крупнейший риф, о котором раньше я ничего не знал», - прокомментировал находку исследователь центра Том Бридж.

По его мнению, этот факт говорит о том, как мало мы знаем о многих частях океана, даже о Большом Барьерном рифе. Бридж напомнил, что площадь морского парка составляет 344 тысячи квадратных километров - больше, чем во многих европейских странах. При этом только около 6-7% из них составляют типичные мелководные рифы.