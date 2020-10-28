Яркая вспышка: на Сахалине заметили падающий метеорит

Жители города Оха на Сахалине увидели в небе падающий метеорит.

Как сообщает местное издание skr.su, 28 октября примерно в 20.30 по местному времени (12.30 по Москве) жители Охи наблюдали падение небесного тела. Водитель, следовавший по улице Дзержинского, смог записать его на видеорегистратор, после чего видео оказалось в Сети.

На кадрах видно, как гость из космоса яркой вспышкой на несколько секунд осветил небо над городом, оставляя за собой след. Другой информации о произошедшем пока не поступало.