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Яркая вспышка: на Сахалине заметили падающий метеорит

Кирилл Васин
17:11 28.10.2020
Гость из космоса на несколько секунд осветил небо над городом Оха, оставляя за собой след.
Яркая вспышка: на Сахалине заметили падающий метеорит
© Фото: Jakub Novacek, Pexels

Жители города Оха на Сахалине увидели в небе падающий метеорит.

Как сообщает местное издание skr.su, 28 октября примерно в 20.30 по местному времени (12.30 по Москве) жители Охи наблюдали падение небесного тела. Водитель, следовавший по улице Дзержинского, смог записать его на видеорегистратор, после чего видео оказалось в Сети.

На кадрах видно, как гость из космоса яркой вспышкой на несколько секунд осветил небо над городом, оставляя за собой след. Другой информации о произошедшем пока не поступало.   

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