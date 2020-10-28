Требование о переводе части сотрудников на удаленку продлили в Москве

Власти Москвы продлили требование к работодателям о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников до 29 ноября.

Как написал в своем блоге столичный градоначальник Сергей Собянин, на удаленку перешли более 1,22 миллиона человек. Это позволило значительно сократить число пассажиров общественного транспорта, что уменьшает вероятность заражения COVID-19.

Также городские власти приняли решение о продолжении дистанционного обучения для школьников 6-11 классов со 2 по 8 ноября. А учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные столичному правительству, будут закрыты еще минимум до 29 ноября.

Также, как сообщил Собянин, до конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и жителей столицы, страдающих хроническими заболеваниями. Продлили до 29 ноября и действие системы чек-инов в ночных заведениях Москвы. Мэр подчеркнул, что послаблений по контролю соблюдения масочного и перчаточного режима не будет.

Ранее Собянин заявил, что городские власти будут тщательно контролировать исполнение работодателями требования о переводе на удаленный режим работы части своих сотрудников. Как отметил мэр, избранная тактика позволит сохранить работоспособность предприятий и экономики в целом.