В стране и мире В Омской области назначили нового заместителя министра здравоохранения Ирина Киселенко Решение о кадровом назначении поддержано сегодня на заседании регионального кабинета министров. © Фото: Министерство здравоохранения Омской области В министерстве здравоохранения Омской области назначили нового заместителя министра. Сообщается на сайте правительства региона. «С 29 октября к исполнению полномочий в должности заместителя министра здравоохранения приступает Александр Ахрамович», - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что новый заместитель министра «будет курировать вопросы по организации и оказания взрослому населению региона медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь». Известно, что Александр Ахрамович занимал должность главного врача поликлиники №2 в Омске с апреля 2015 года.



Ранее это направление курировала замминистра Анастасия Малова.

Она была временно отстранена от работы после того, как накануне вечером два автомобиля скорой помощи привезли пациентов к зданию министерства в связи с тем, что в больницах не смогли их принять в течение 10 часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика