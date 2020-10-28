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В Омской области назначили нового заместителя министра здравоохранения

Ирина Киселенко
16:30 28.10.2020
Решение о кадровом назначении поддержано сегодня на заседании регионального кабинета министров.
В Омской области назначили нового заместителя министра здравоохранения
© Фото: Министерство здравоохранения Омской области

В министерстве здравоохранения Омской области назначили нового заместителя министра. Сообщается на сайте правительства региона.

«С 29 октября к исполнению полномочий в должности заместителя министра здравоохранения приступает Александр Ахрамович», - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что новый заместитель министра «будет курировать вопросы по организации и оказания взрослому населению региона медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь».

Известно, что Александр Ахрамович занимал должность главного врача поликлиники №2 в Омске с апреля 2015 года.

Ранее это направление курировала замминистра Анастасия Малова.
Она была временно отстранена от работы после того, как накануне вечером два автомобиля скорой помощи привезли пациентов к зданию министерства в связи с тем, что в больницах не смогли их принять в течение 10 часов. 

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