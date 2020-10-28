Названы предоставляемые бесплатно московскими поликлиниками препараты для лечения COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве назвал препараты, которые бесплатно выдают столичные поликлиники инфицированным.

В сообщении оперштаба «ВКонтакте» отмечается, что в Москве пациентам назначают и выдают бесплатно следующие препараты: фавипиравир, риамиловир, гидроксихлорохин, азитромицин, ривароксабан, дабигатран, апиксабан, амоксициллин, клавулановую кислоту, левофлоксацин, парацетамол.

Сообщается также, что проходящих амбулаторное лечение пациентов разделили на три категории. В первую вошли те, кто болеет бессимптомно. Им не нужны лекарства, но они тем не менее находятся под наблюдением врачей. Во второй - те, у кого имеются клинические проявления коронавируса. В третьей категории находятся инфицированные с сочетанием COVID-19 и вирусной пневмонии. Для каждой категории применяют свои схемы лечения.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме и проходит амбулаторное лечение, предоставят препараты бесплатно.