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В Турции завели дело против французского журнала из-за карикатуры на Эрдогана

Ирина Киселенко
15:56 28.10.2020
Отношения между странами обострились после убийства французского учителя, который показал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда.
В Турции завели дело против французского журнала из-за карикатуры на Эрдогана
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Globallookpress

Генпрокуратура Турции завела уголовное дело против французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Издание опубликовало карикатуру на президента Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Дело возбуждено против сотрудников редакции. Им выдвинуты обвинения сразу по трем статьям уголовного кодекса Турции об оскорблении президента. Об этом сообщает турецкий канал NTV.

Кроме того, в Анкаре пообещали принять дипломатические и юридические шаги против Парижа.
Напомним, что отношения между странами обострились после убийства французского учителя, который показал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда.

Позже французский президент высказал идею о необходимости «освободить ислам во Франции от иностранного влияния» и усилить контроль за финансированием мечетей. В ответ турецкий лидер резко осудил предложение Макрона.

«Тот, кто находится у руля Франции и нуждается в лечении психики, начал поощрять нападение на мусульман», - высказался Эрдоган.

После этого Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций. Париж осудил резкие высказывания Эрдогана в адрес французского лидера.

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