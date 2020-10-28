Бесплатные препараты предоставят лечащимся от коронавируса дома

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме и проходит амбулаторное лечение, предоставят препараты бесплатно.

«Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», - отметил Путин.

Он подчеркнул, что на данные цели может потребоваться немногим более пяти миллиардов рублей. Президент попросил не затягивать с решением и выделить средства незамедлительно.

Также Путин поручил выделить регионам десять миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Президент уточнил, что эти средства необходимо направить на транспортное обслуживание нуждающихся в поддержке во время COVID-19, покупку средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и тестирование.