«Треугольный НЛО» сняли на видео в США

В округе Макомб в американском штате Мичиган на видео сняли «треугольный НЛО».

Кадры с неизвестным объектом появились в Сети. На них видны три огня, формирующие треугольник и летящие в ночном небе. Многие комментаторы странного видео принялись строить теории заговора.

Как пишет Daily Star, огни сразу окрестили «треугольным НЛО». Некоторые посчитали их появление знаком свыше, другие – сигналом от инопланетян. Кто-то предположил, что огни могли принадлежать большому беспилотнику.

Ранее на борту Международной космической станции камеры зафиксировали неопознанный объект овальной формы, который мигает разноцветными огнями. Некоторые люди также заподозрили в нем НЛО.