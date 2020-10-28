Боевой петух убил полицейского на Филиппинах

В результате нападения боевого петуха на службе скончался лейтенант. Это произошло в провинции Северный Самар на Филиппинах.

Офицер полиции муниципалитета Сан-Хос Кристиан Болок (Christian Bolok) устроил обыск помещения, где проводились незаконные петушиные бои. Птица с прикрепленным к ноге лезвием ударила лейтенанта в левую ногу и повредила ему бедренную артерию. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от потери крови, передает агентство PNA.

В результате проверки были задержаны три человека, причастные к петушиным боям, и конфискованы семь боевых петухов.