Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска

ФСБ показала видео обысков в доме экс-мэра Челябинска и бывшего вице-губернатора Евгения Тефтелева.

На кадрах видно, как сотрудники проводят следственные мероприятия в жилище. У Тефтелева обнаружены множество золотых украшений, пачки денег в коробках и сейфе, а также портрет в парадном мундире.

Центральный районный суд Челябинска за получение взятки в особо крупном размере приговорил бывшего вице-мэра к трем годам заключения в колонии строгого режима, лишению права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года и всех госнаград, а также штрафу в 37,5 миллиона рублей.