Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска
Тефтелева приговорили к трем годам лишения свободы за взятку.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ФСБ России
ФСБ показала видео обысков в доме экс-мэра Челябинска и бывшего вице-губернатора Евгения Тефтелева.
На кадрах видно, как сотрудники проводят следственные мероприятия в жилище. У Тефтелева обнаружены множество золотых украшений, пачки денег в коробках и сейфе, а также портрет в парадном мундире.
Центральный районный суд Челябинска за получение взятки в особо крупном размере приговорил бывшего вице-мэра к трем годам заключения в колонии строгого режима, лишению права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года и всех госнаград, а также штрафу в 37,5 миллиона рублей.