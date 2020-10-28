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Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска

Кирилл Васин
14:59 28.10.2020
Тефтелева приговорили к трем годам лишения свободы за взятку.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ФСБ России

ФСБ показала видео обысков в доме экс-мэра Челябинска и бывшего вице-губернатора Евгения Тефтелева.

На кадрах видно, как сотрудники проводят следственные мероприятия в жилище. У Тефтелева обнаружены множество золотых украшений, пачки денег в коробках и сейфе, а также портрет в парадном мундире.

Центральный районный суд Челябинска за получение взятки в особо крупном размере приговорил бывшего вице-мэра к трем годам заключения в колонии строгого режима, лишению права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года и всех госнаград, а также штрафу в 37,5 миллиона рублей.

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