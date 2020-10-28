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Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на три года

Светлана Головина
13:59 28.10.2020
На реализацию нацпроектов предполагается потратить 2,25 трлн рублей.
Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на три года
© Фото: duma.gov.ru

В среду, 28 октября, Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В частности, предусмотрены доходы в размере 18,8 трлн рублей, расходы - 21,52 трлн рублей.

«Дефицит составит 2,75 трлн рублей - 2,4% ВВП. На реализацию нацпроектов предполагается потратить 2,25 трлн рублей», - уточняется на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, на индексацию пенсий будут направлены средства на 6,3% выше уровня инфляции, повышение МРОТа - на 5,5%, на выплаты малоимущим семьям с детьми до семи лет - около 400 млрд рублей.

Также в бюджете предусмотрены 60 млрд рублей на горячее питание школьников и создание новых школьных мест и дополнительные 60 млрд рублей за счет повышения НДФЛ с доходов выше 5 млн рублей в год на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

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