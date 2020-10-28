В России предложили ввести штрафы за жестокое обращение с животными

Министерство юстиции РФ предложило внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за жестокое обращение с животными. До этого за совершение данного преступления предусматривалась только уголовная ответственность по статье 245 УК РФ, предполагавшая наказание до пяти лет лишения свободы.

Новые нормы разработали по поручению президента Владимира Путина, который в июне провел в формате видеосвязи встречу с экологами и зоозащитниками. Максимальный штраф составляет - 200 тысяч рублей.

Как следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов, планируется усилить ответственность не только за жестокое обращение с животными, но и за несоблюдение общих требований к их содержанию и «использование в культурно-зрелищных целях».

Так, по первому пункту частных лиц предлагается штрафовать на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц - на 5-15 тысяч, юридических - на 15-30 тысяч рублей. За жестокое обращение (при отсутствии состава уголовного преступления) предлагается наказывать штрафами от 5-15 тысяч для частных лиц до 50-100 тысяч для юридических.

Если будут выявлены нарушения при использовании животных «в культурно-зрелищных целях», хозяев питомцев оштрафуют на сумму до 100 тысяч рублей. А вот содержание и использование редких животных, которые включены в Красную книгу и соответствующие перечни, грозит уплатой до 150 тысяч рублей.

Отдельно в законе прописано незаконное (без лицензии) содержание животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и подобных заведениях - сумма штрафа при этом составит до 200 тысяч рублей. Также предлагается установить отдельные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных в специальных приютах.