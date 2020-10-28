Путин поручил выделить регионам 10 млрд на борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил незамедлительно выделить российским регионам десять миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом.

«Знаю, что практически согласована цифра в десять миллиардов рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас», - сказал он.

Путин уточнил, что эти средства необходимо направить на транспортное обслуживание нуждающихся в поддержке во время коронавируса, покупку средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и тестирование.

По словам главы государства, речи о второй волне пандемии в нашей стране не идет, до некоторых регионов еще докатывается лишь первая волна. Российский лидер в ходе совещания попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Обращаясь к губернаторам, Путин заявил, что перепрофилировать больницы под лечение COVID-19 «не хотелось бы», но при необходимости главы регионов должны принимать такие решения.