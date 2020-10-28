Регионам России пообещали необычную погоду

Воронежскую область в ближайшее время ждет очень необычная погода с большим контрастом между условиями на восточных и западных территориях. Соответствующий прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На востоке региона будет наблюдаться крайне высокая (местами доходящая до чрезвычайной) опасность возникновения пожаров, включая природные возгорания. На западе же ожидается минусовая температура до -4 градусов.

Некоторые регионы страны на этой неделе могут столкнуться с неприятной и даже представляющей опасность погодой.

«В Коми ожидается сильный снег и ветер 15-20 метров в секунду», - цитируют синоптика РИА Новости.

На территории Ненецкого АО прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также возможен гололед, хотя столбики термометра поднимутся до высоких для данного времени года значений. Такая же ситуация ждет Кемеровскую область и Алтайский край, а в Челябинской области пойдет снег и будет наблюдаться гололед.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья рассказали, что в конце октября в связи с постоянной сменой циклонов на данных территориях будет наблюдаться теплая погода.