Путин призвал держать руку на пульсе в борьбе с пандемией COVID-19
Глава государства отметил необходимость своевременно реагировать на ситуацию.
© Фото: ТРК "Звезда"
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Путин призвал держать руку на пульсе в борьбе с пандемией COVID-19
Глава государства отметил необходимость своевременно реагировать на ситуацию.
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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