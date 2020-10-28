«Вопрос в справедливости»: Силуанов прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий

Зарплата в России в последние годы растет, и, согласно прогнозам финансовых аналитиков на будущее, будет расти и дальше. При этом темпы роста зарплат в среднем по стране даже выше, чем темпы инфляции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, обсуждая в Госдуме ситуацию с индексацией пенсий с руководителями фракций.

Как прокомментировал министр, говоря о повышении пенсий, вопрос заключается не в деньгах, а «в некой справедливости, когда, получая и заработную плату и пенсию, предлагают - давайте еще и индексировать пенсию».

«Позиция наша следующая. Пенсия - это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен», - цитирует Силуанова ТАСС.

Министр отметил, что не совсем справедливо, если после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать и дальше повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы.

Как заявил глава Минфина, на взгляд его министерства сейчас важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают.

«И именно это учтено в бюджете, именно повышенная индексация выше уровня инфляции. Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка», - добавил Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос справедливой индексации пенсий. В конце сентября российский лидер сообщал, что пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.