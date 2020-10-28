Песков: ситуация в здравоохранении позволяет России чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принятые меры и ситуация в здравоохранении позволяют России чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы.

Сейчас в стране придерживаются принципа, согласно которому на первом месте стоит жизнь и безопасность людей.

«Это одно принципиальное решение, которое стоит во главе угла - работает штаб, работают регионы. Принимают решение в зависимости от того, как развивается ситуация», - подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал последние чрезвычайные происшествия со здравоохранением регионов.

«Реакция на непозволительные ситуации в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать», - сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, произошедшее должно быть проанализировано, чтобы в дальнейшем не было повторений.