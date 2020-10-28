В Кремле не видят необходимости в дополнительной поддержке бизнеса на фоне пандемии

На фоне сложившейся ситуации с распространением COVID-19 дополнительная поддержка бизнесу в России пока не нужна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все экономические операторы, управляющие компании и предприятия функционируют. Поэтому в настоящее время такой потребности нет», - сказал официальный представитель Кремля.

Комментируя подсчеты Центра стратегических разработок, согласно которым в ближайшее время 19% российских компаний не смогут платить налоги, Песков отметил, что в настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики.

«Экономика работает. Мы уже говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики. Принципиальное решение одно, и об этом говорил президент - это здоровье и безопасность людей. Это одно принципиальное решение, которое стоит во главе угла», - сказал Песков журналистам.

Что касается всего остального, то оперативный штаб работает, работают регионы и все специалисты принимают решения в зависимости от того, как развивается ситуация, отметил пресс-секретарь президента РФ. При этом он подчеркнул, что принятые ранее меры позволяют себя чувствовать увереннее, чем в предыдущие месяцы.