Песков: проблемы в здравоохранении регионов из-за COVID-19 нужно минимизировать

Печальные примеры в оказании помощи больным с коронавирусом в регионах должны быть проанализированы, чтобы исключить их повторения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«К сожалению, на фоне такого роста количества инфицированных бывают сбои. Главная задача - максимально их минимизировать», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, при возникновении проблем глава региона должен оперативно на них реагировать.

Накануне в Омской области автомобили скорой помощи привезли пациентов к зданию министерства здравоохранения, поскольку их не могли принять в медучреждение в течение десяти часов.

В начале октября в Ростове-на-Дону из-за проблем с поставкой кислорода скончались 13 пациентов.

По последним данным, всего за время пандемии в стране инфицированы более 1,5 миллиона человек, из которых свыше 16 тысячи за последние сутки.