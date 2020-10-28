Байден намерен добиться санкций в отношении Лукашенко

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден призвал международное сообщество ввести санкции против окружения белорусского президент Александра Лукашенко.

В письменном заявлении Байдена говорится о намерении значительно расширить санкции и «заморозить оффшорные счета Лукашенко и его приближенных». Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Байден отметил, что собирается и дальше призывать белорусский народ «реализовывать свои демократические права».

Ранее Джо Байден сообщил, что на данный момент Россия является главным конкурентом США на международной арене. На втором месте, по мнению кандидата от демократов, находится Китай.