Утечка воздуха из модуля МКС идет через криволинейную царапину

Утечка воздуха из российского модуля «Звезда» на Международной космической станции идет через криволинейную царапину. Как рассказал возвратившийся со станции российский космонавт Анатолий Иванишин, трещиной называть данное отверстие нельзя.

«Я не склонен оперировать словом трещина, потому что мы не видим вглубь структуры металла. И эта царапина имеет длину несколько сантиметров, порядка двух-трех», - сказал Иванишин во время онлайн-пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Космонавт добавил, что царапина - «криволинейная и не направлена ни по одной из строительных осей».

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Спустя около года выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину, длина которой составляет до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).