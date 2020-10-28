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Предприниматели Петрозаводска добились отмены незаконных требований городских властей по вывескам

Алексей Баранов
Диана Сирази
12:44 28.10.2020
Ранее установленные требования распространялись не только к вывескам, но и к наружной рекламе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал недействующим Решение Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года «Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа».

«Было установлено, что муниципальный орган власти вышел за рамки своей компетенции, потому что он не может устанавливать требования к оформлению и эксплуатации вывесок», - рассказала «Звезде» уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

Также, по словам Елена Гнетовой, эти требования содержали оценочные факторы, а некоторые из них были невыполнимы.

«Мы провели широкомасштабные работы в Петрозаводске по удалению незаконной рекламы, и для нас было понятно, что без работы, в том числе и по вывескам, облик города к столетию нам не привести в порядок», - рассказал заместитель главы города Петрозаводска Евгений Перов.

Как рассказал замглавы города Петрозаводска, администрация получала предложения от предпринимателей, какие-то из них были учтены, какие-то отклонены. При работе над документом администрация попыталась взять все лучшее из положений других городов с учетом местной специфики.

Как рассказала уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии, неисполнение этих требований наказывалось административными делами в отношении предпринимателей и штрафами. Это и вызвало волну негодования у хозяйствующих субъектов.

«Мы были заинтересованы в том, чтобы навести порядок в городе, так же как и администрация, и архитектурное сообщество, чтобы сделать такое постановление, которое бы удовлетворило всех», - отметил местный предприниматель Роман Гольцев.

По его словам предприниматели пытались встретиться с администрацией, чтобы обсудить каким должно быть это постановление, писали официальные письма, но все это было проигнорировано, и поэтому они были вынуждены обратиться в суд.

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