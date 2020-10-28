Столб черного дыма: в Ленинградской области горят ангары с растворителем

В Волосовском районе Ленинградской области в ангарах горят емкости с растворителем. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах хорошо видно, как огромный столб густого черного дыма окутал небо населенного пункта.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение емкостей с растворителем в четырех ангарах», - уточняется в сообщении МЧС по региону.

На данный момент работы ведутся по второму номеру сложности.