Столб черного дыма: в Ленинградской области горят ангары с растворителем
На данный момент работы ведутся по второму номеру сложности.
© Видео: Ольга Афанасьева, VK © Фото: Ольга Афанасьева, VK
В Волосовском районе Ленинградской области в ангарах горят емкости с растворителем. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.
На кадрах хорошо видно, как огромный столб густого черного дыма окутал небо населенного пункта.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение емкостей с растворителем в четырех ангарах», - уточняется в сообщении МЧС по региону.
На данный момент работы ведутся по второму номеру сложности.