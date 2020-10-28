В США назвали «самые смертоносные» подлодки России

Американский журнал Popular Mechanics со ссылкой на блог Covert Shores перечислил 49 «самых смертоносных» подлодок в мире. В первой пятерке рейтинга оказались три отечественные субмарины.

Рейтинг составлен на основе открытых данных о вооружении подлодок, подлодки с межконтинентальными баллистическими ракетами и мелкокалиберным оружием в нем не учитываются.

Вторую строчку в списке заняли российские многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень», особенно была отмечена по своим характеристикам К-560 «Северодвинск». В перечне также российские подлодки проектов 949А «Антей» и 971 «Щука-Б» - на третьем и пятом местах.

Первое место в рейтинге занимают американские субмарины типа Ohio, четвертое - американские подлодки типа Seawolf.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами 4-го поколения.

Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 (08 850) «Ясень» - К-560 «Северодвинск» в 2014 году вошел в состав Северного флота, последующие корабли строятся по модернизированному проекту 885М (08 851) «Ясень-М».