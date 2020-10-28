В Карабахе заявили о гибели жителя Шуши в результате обстрела из РСЗО «Смерч»

В городе Шуши непризнанной Нагорно-Карабахской Республики погиб один житель, еще два человека получили ранения. Как сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям, в результате удара по городу азербайджанскими военными силами из РСЗО «Смерч».

«Шуши обстреливается из реактивной системы залпового огня "Смерч". Среди мирного населения есть один погибший и двое раненых», - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.