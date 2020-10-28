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Эксперт рассказал, какие данные нельзя публиковать в Сети

Светлана Головина
12:16 28.10.2020
Для восстановления своей страницы рекомендуется привязывать к аккаунтам в соцсетях электронную почту.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Austin Distel, Unsplash.com

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Звезде», как обезопасить себя от мошенников в Сети.

Одним из самых главных условий безопасности для пользователя является надежный пароль. Легкоподбираемые пароли, например, «qwerty», дата рождения или имя любимого питомца не являются безопасными.

«Безопасный пароль должен иметь хотя бы одну заглавную и латинскую букву, цифру и символ. Кроме того, не рекомендуется использовать одинаковый пароль от аккаунтов в разных социальных сетях и на веб-сайтах, а также не рекомендуется использовать привязку других аккаунтов, с целью входа с помощью какого-либо веб-сайта», - акцентировал эксперт.

Сейчас на многих сайтах применяется двухфакторная аутентификация - подтверждение входа при помощи смс-кода или специально сгенерированного кода приложением.

К публикации в Сети запрещены различные документы удостоверяющие личность и фотографии с прикреплением местоположения.

«В дальнейшем фотографии документов могут быть использованы мошенниками. Такие случаи были. Мошенники представляются другими именами и специально ищут фотографии на просторах интернета паспорта», - отметил Вакулин.

Специалист рекомендует привязывать к аккаунтам электронную почту, чтобы при необходимости был доступ для восстановления своей страницы.

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