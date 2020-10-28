Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новое место, старый сценарий: в Филадельфии вспыхнули афроамериканские протесты

Анна Берестовая
01:02 28.10.2020
Протестующие не приняли версию полицейских, утверждающих, что убитый гражданин был вооружен ножом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Новый всплеск насилия зафиксирован в Соединенных Штатах. Сотрудники полиции убили 27-летнего афроамериканского гражданина при задержании в Филадельфии. Причиной послужило то, что он не бросил нож.

По сообщениям местной прессы, он направлялся к двум правоохранителям с оружием в руке и не останавливался, несмотря на предупреждения. Для предотвращения нападения в него несколько раз выстрелили.

Протестующие, в числе которых члены движения «Black Lives Matter», не верят в официальную версию. Во время беспорядков они сожгли несколько автомобилей, в том числе полицейскую машину, и забросали полицейских кирпичами и бутылками.

Согласно последним данным, в ходе произошедшего ранения получили 30 человек. Одного из сотрудников полиции сбил грузовик. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в округе Клейтон американского штата Джорджия был уволен помощник шерифа в связи с его участием в грубом задержании чернокожего гражданина США Родерика Уокера.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:15 В стране и мире
Путин в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе
23:10 В стране и мире
В Сирии террористы продолжают удерживать в тюрьмах активистов и мирных граждан
20:04 В стране и мире
Попова сообщила об активизации эпидемического процесса по всей России
18:15 В стране и мире
Видео
Систему QR-кодов в Москве могут расширить на предприятия торговли
17:37 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что строители не должны заниматься реставрацией объектов культурного наследия
Популярное
Популярное
Страшилка на Хэллоуин: в Сети обсуждают обмундирование борцов с «шершнями-убийцами»
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Странный неопознанный объект сняли с борта МКС
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Видео
Воронка и куски искореженного железа: опубликованы кадры с борта взорвавшегося в Азовском море танкера
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.