Новое место, старый сценарий: в Филадельфии вспыхнули афроамериканские протесты

Новый всплеск насилия зафиксирован в Соединенных Штатах. Сотрудники полиции убили 27-летнего афроамериканского гражданина при задержании в Филадельфии. Причиной послужило то, что он не бросил нож.

По сообщениям местной прессы, он направлялся к двум правоохранителям с оружием в руке и не останавливался, несмотря на предупреждения. Для предотвращения нападения в него несколько раз выстрелили.

Протестующие, в числе которых члены движения «Black Lives Matter», не верят в официальную версию. Во время беспорядков они сожгли несколько автомобилей, в том числе полицейскую машину, и забросали полицейских кирпичами и бутылками.

Согласно последним данным, в ходе произошедшего ранения получили 30 человек. Одного из сотрудников полиции сбил грузовик. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в округе Клейтон американского штата Джорджия был уволен помощник шерифа в связи с его участием в грубом задержании чернокожего гражданина США Родерика Уокера.