Эксперт рассказал об опасных для иммунитета комнатных растениях

Домашние растения традиционно любимы россиянами и часто приобретаются ими для украшения своих квартир и домов. Однако стоит учитывать, что не все зеленые красавцы в горшках оказывают положительное влияние на здоровье членов семьи.

Как пояснила ландшафтный и фитодизайнер Анна Скворцова, несмотря на то, что все растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ, некоторые экземпляры стоит убрать подальше от людей.

«Диффенбахию, олеандр и кротон не рекомендуется держать в спальнях - эти растения ядовиты, работать с ними нужно в перчатках и обязательно мыть руки после пересаживания или обрезки листьев», - цитирует эксперта РИА Недвижимость.

Отрицательное воздействие могут также оказывать антуриум и пахистахис. Их специалист советует выращивать на открытых верандах или в гостиных.