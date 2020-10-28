Отец Агутина прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Отец известного музыканта Леонида Агутина Николай прокомментировал «Звезде» сообщения о якобы своей госпитализации с тяжелой формой коронавируса.

По словам композитора, последнюю неделю он действительно провел в Коммунарке, но его уже выписали.

«Меня уже привезли обратно. Уже все хорошо, состояние отличное. Я семь дней провел в Коммунарке», - рассказал он.

В ближайшие две недели Николай Агутин проведет дома на карантине.