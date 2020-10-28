Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отец Агутина прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Светлана Головина
11:30 28.10.2020
По словам композитора, последнюю неделю он действительно провел в Коммунарке, но его уже выписали.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Natalia Shakhanova, Globallookpress

Отец известного музыканта Леонида Агутина Николай прокомментировал «Звезде» сообщения о якобы своей госпитализации с тяжелой формой коронавируса.

По словам композитора, последнюю неделю он действительно провел в Коммунарке, но его уже выписали.

«Меня уже привезли обратно. Уже все хорошо, состояние отличное. Я семь дней провел в Коммунарке», - рассказал он.

В ближайшие две недели Николай Агутин проведет дома на карантине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:33 Армия
Видео
Военные из РФ приступили к разворачиванию госпиталя для больных COVID-19 в Южной Осетии
11:02 В стране и мире
Видео
Мурашко: по жалобам омских медиков будет проведена тщательная проверка
10:16 В стране и мире
Госдума приняла законы о запрете сотрудникам ФСБ и СВР иметь вид на жительство за рубежом
09:36 В стране и мире
Видео
На Вьетнам обрушился мощный тропический шторм
08:16 В стране и мире
Видео
В Филадельфии около тысячи мародеров устроили погромы и опустошили торговые центры
Популярное
Популярное
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Странный неопознанный объект сняли с борта МКС
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Видео
Воронка и куски искореженного железа: опубликованы кадры с борта взорвавшегося в Азовском море танкера
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.