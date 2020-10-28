Губернатор Омской области отстранил от работы замминистра здравоохранения
Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову до окончания служебной проверки.
Расследование было инициировано после того, как накануне вечером двух тяжелобольных пожилых пациентов автомобили скорой помощи привезли к зданию министерства, поскольку их не могли госпитализировать в течение 10 часов.
«Поручено в течение семи дней, начиная с 28 октября 2020 года, провести проверку исполнения обязанностей должностными лицами министерства в части полномочий по организации работы скорой медицинской помощи», - уточняется на сайте правительства области.
Бурков потребовал выяснить причины сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных.
Результаты проверки должны быть представлены губернатору не позднее 5 ноября.