В стране и мире Губернатор Омской области отстранил от работы замминистра здравоохранения Светлана Головина Накануне вечером два автомобиля скорой помощи привезли пациентов к зданию министерства, так как их не могли госпитализировать в течение 10 часов. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову до окончания служебной проверки. Расследование было инициировано после того, как накануне вечером двух тяжелобольных пожилых пациентов автомобили скорой помощи привезли к зданию министерства, поскольку их не могли госпитализировать в течение 10 часов. «Поручено в течение семи дней, начиная с 28 октября 2020 года, провести проверку исполнения обязанностей должностными лицами министерства в части полномочий по организации работы скорой медицинской помощи», - уточняется на сайте правительства области. Бурков потребовал выяснить причины сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных. Результаты проверки должны быть представлены губернатору не позднее 5 ноября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика