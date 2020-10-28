В стране и мире Коронавирус За последние сутки в России выявили 16 202 новых случая заражения коронавирусом Светлана Головина Всего за время пандемии в стране COVID-19 инфицированы 1 563 976 человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости В России за сутки диагностировали коронавирус еще у 16 202 человек, сообщает оперштаб. Наибольшее число инфицированных выявлено в Москве - 3 670 человек, на втором месте по оказался Санкт-Петербург - 727, на третьем расположилась Московская область - 505. Выздоровел за минувшие сутки 12 361 пациент. В то же время число летальных исходов из-за коронавируса в стране достигло нового максимума с начала пандемии - 346 за сутки. Согласно статистике, общее число зараженных COVID-19 достигло 1 563 976 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика