За последние сутки в России выявили 16 202 новых случая заражения коронавирусом
Всего за время пандемии в стране COVID-19 инфицированы 1 563 976 человек.
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В России за сутки диагностировали коронавирус еще у 16 202 человек, сообщает оперштаб.
Наибольшее число инфицированных выявлено в Москве - 3 670 человек, на втором месте по оказался Санкт-Петербург - 727, на третьем расположилась Московская область - 505.
Выздоровел за минувшие сутки 12 361 пациент.
В то же время число летальных исходов из-за коронавируса в стране достигло нового максимума с начала пандемии - 346 за сутки.
Согласно статистике, общее число зараженных COVID-19 достигло 1 563 976 человек.