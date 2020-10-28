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Мурашко: по жалобам омских медиков будет проведена тщательная проверка

Валентина Пескова
11:02 28.10.2020
Глава Минздрава Михаил Мурашко сделал заявление по факту жалобы медицинских работников скорой помощи Омска на отказ госпитализировать их пациентов с COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

В связи с жалобами медиков в Омске на невозможности длительное время госпитализировать их пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию, должна быть проведена тщательная проверка. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В период подъема заболеваемости респираторными инфекциями регионы должны уделять максимум внимания организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи всем категориям пациентов, а также четко выстраивать их маршрутизацию», - сказал глава Минздрава.

Министр подчеркнул, что в условиях высокой нагрузки на медицинскую отрасль все работники и руководители системы здравоохранения должны работать как одна команда на достижение одного результата - обеспечение оказания гражданам качественной и доступной медицинской помощи.

«В этой ситуации любые элементы давления недопустимы», - отметил Михаил Мурашко.

Сегодня в Омск для аудита ситуации и медицинской помощи гражданам и настройки маршрутизации пациентов приедут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков. Росздравнадзор объявил о начале проверке по ситуации в Омске по поручению министра Михаила Мурашко.

Напомним, в Омске врачи скорой помощи, в машинах которых находились пациенты с подозрением на инфекцию коронавируса, после того как их пациентов не приняли ни в одной из местных больниц, приехали с инфицированными к зданию регионального Минздрава.

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