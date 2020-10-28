Астрономы вычислили дату столкновения астероида Апофис с Землей

Астроном из Института астрономии Гавайского университета Дэйв Толен провел исследование траектории полета крупного астероида Апофис. По его мнению, крупный космический объект в будущем пройдет экстремально близко к Земле. Уточняется, что Апофис приобретает ускорение из-за неоднородного теплового излучения – так называемого эффекта Ярковского.

Результаты исследования были доложены в Планетологической секции Виртуального собрания Американского астрономического общества.

По прогнозам астронома, вероятное столкновение может произойти в 2068 году. Ранее астрономы не знали о влиянии эффекта Ярковского на астероид и отрицали вероятность столкновения. Предполагалось, что 13 апреля 2029 года астероид можно будет увидеть в небе невооруженным глазом. Об исследовании сообщило издание Astronews.

Наблюдения проводились с помощью телескопа «Субару». По словам ученых, Апофис смещается со своей гравитационного орбиты на 170 метров ежегодно, что повышает вероятность столкновения с нашей планетой.