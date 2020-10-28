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Дважды переболевший COVID-19 вирусолог рассказал о продолжительности иммунитета

Светлана Головина
10:20 28.10.2020
Провести эксперимент с повторным инфицированием специалист решил после быстрого исчезновения антител.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: NIAID, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, дважды переболевший коронавирусом, в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал о процессе заражения и продолжительности иммунитета после выздоровления.

По словам вирусолога, провести эксперимент с повторным инфицированием он решил после того, как столкнулся с быстрым исчезновением антител.

«Когда антител практически не осталось, я решил, что надо периодически подвергаться экспонированию среди больных коронавирусом, чтобы понимать, есть защита или нет. Раз в две недели я осознанно контактировал с зараженными - аэрозольно-капельный метод, - однако никакого эффекта не было», - рассказал Чепурнов.

Повторное заболевание коронавирусом произошло только через шесть месяцев после выздоровления, в связи с чем специалист пришел к выводу, что длительность иммунитета  составляет около полугода в зависимости от особенностей индивидуума.

Специалист рассказал, что в обоих случаях у него диагностировали двустороннюю пневмонию, однако во второй раз течение было тяжелее - несколько дней держалась температура выше 39 градусов и развился непродуктивный кашель.

«Лечение проводилось в обоих случаях заболевания классическое - антибиотики и гормональная терапия», - уточнил вирусолог.

В то же время Чепурнов пояснил, что те, у кого повторно выявляли COVID-19, ранее полугода могли просто не до конца долечить первую волну заболевания либо речь идет об иммунодефицитных людях.

«Достичь тотального иммунитета посредством переболевания, скорее всего, не удастся», - заключил эксперт.  

По последним данным, всего в России коронавирусом были инфицированы 1 547 774 человек.

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