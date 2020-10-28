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Россияне приобрели туров с кешбэком более чем на 870 млн рублей

Валентина Пескова
10:25 28.10.2020
Глава ведомства Зарина Догузова подчеркнула, что уникальность программы туристического кешбэка в том, что она решает одновременно несколько важных социальных и экономических задач.
Россияне приобрели туров с кешбэком более чем на 870 млн рублей
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Второй этап программы стимулирования внутреннего туризма в России начался не менее успешно, чем прошел первый. Как сообщили в Ростуризме, за первую неделю продаж россияне приобрели туров с кешбэком на 870 миллионов рублей.

«Туроператоры и отели отметили значительный рост бронирований за первую неделю, когда до окончания продаж еще остается 1,5 месяца. Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч рублей», - отметила глава ведомства Зарина Догузова.

Догузова подчеркнула, что уникальная программа путешествий с туристическим кешбэком решает сразу несколько важных социальных и экономических задач. В первую очередь - это повышение доступности знакомства со своей страной для наших граждан.

«Сегодня все желающие могут принять участие в программе и выбрать сотни доступных и абсолютно новых направлений и видов отдыха, впервые получив за проведенный отпуск возврат денежных средств напрямую от государства», - сказала она.

Что касается бизнесменов, пояснила Зарина Догузова, то для них участие в программе является в первую очередь возможностью повысить загрузку в межсезонье. Благодаря чему участники программы решают эту задачу и повышают экономику своего бизнеса.

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