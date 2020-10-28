Госдума приняла законы о запрете сотрудникам ФСБ и СВР иметь вид на жительство за рубежом
Ранее документ был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным в рамках реализации новых предложений Конституции.
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Госдума приняла законы о запрете сотрудникам Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки иметь вид на жительство за рубежом, за исключением тех случаев, когда это является служебной необходимостью.
Ранее документ был внесен в ГД РФ президентом Владимиром Путиным в рамках реализации новых предложений Конституции.
Запрет будет распространяться на военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов ФСБ, а также на сотрудников органов внешней разведки РФ.
Также Госдума приняла закон о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета безопасности РФ иметь зарубежные счета и вклады.