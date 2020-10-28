СК РФ проверит факт гибели 13 пациентов на ИВЛ в Ростове-на-Дону

В городской больнице №20 в Ростове-на-Дону за одну ночь от коронавируса скончалось 13 человек. Предполагается, что причиной трагедии послужило нарушение в снабжении пациентов кислородом через аппараты ИВЛ. На данный момент врачи больниц восстанавливаю хронологию событий, которые привели к гибели пациентов.

По словам врачей, все аппараты начали сигнализировать о снижении концентрации кислорода – медики приняли решение о подключении кислородного резерва. Но запас резерва не был рассчитан на такое большое количество пациентов. Позже стало известно, что от коронавируса скончался и главный врач больницы Юрий Дронов.

Следственный комитет уже приступил к проверке. Сообщается, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская уже покинула свой пост. Минпромторг планирует привлечь металлургические компании для производства дополнительных запасов кислорода для аппаратов ИВЛ.

В это время по всей стране разворачивают дополнительные коечные места для заболевших. Роспотребнадзор распорядился усилить меры дезинфекции на вокзалах.

Также Роспотребнадзор ввел по всей стране усиленный масочный режим – средства защиты теперь необходимо носить в общественном транспорте, на парковках, лифтах и местах скопления людей.