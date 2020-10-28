В стране и мире Умер автор детской книги «Чучело-Мяучело» Анна Берестовая Детский писатель скончался на 75-м году жизни. © Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости Известный отечественный детский писатель, автор рассказа «Чучело-Мяучело» Михаил Яснов, ушел из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Соответствующая информация была опубликована женой литературного деятеля Асей Петровой в Facebook. Супруга Яснова попросила воздержаться от комментариев. «Не надо ничего говорить», - написала она. Детский писатель Михаил Яснов родился в Ленинграде 8 января 1946 года. За свою жизнь он успел попробовать себя также в поэзии и в роли переводчика, длительное время протрудившись в издательстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика